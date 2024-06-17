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Незаконна автівка за понад 5 мільйонів — у посадовця Одеської міграційної служби конфіскують майно

17 червня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
САП подала прозов про конфіскацію автівки одеського посадовця: деталі
Авто Mercedes Benz G400 D. Фото: bespokesoflondon.co.uk
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 17 черня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) подав позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), щоб стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на суму 5,6 млн грн. Йдеться про автомобіль, який родичка одного з посадовців ДМС начебто придбала сама. 

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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Деталі слідства

Розслідування встановило, що мати начальника одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області у 2023 році придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 млн грн. 

Проте, вона не мала достатніх законних доходів для такої покупки та не мала посвідчення водія. Фактично, автомобілем користувався сам посадовець та його близькі особи, що свідчить про те, що саме він міг розпоряджатися цим активом.

Дії прокурорів

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Посадовцю, який фактично користувався цими активами, загрожує цивільна конфіскація майна. 

Нагадаємо, що в Одесі визнали необґрунтованими активи експрацівника Одеської митниці. Майно, загальною вартістю 2,8 млн грн, а саме квартиру та два машино-місця, було стягнено на користь держави.

Також ми писали, що в Одесі викрили групу спільників, які наживались на нерухомості у центрі міста. Організатором виявився депутат Одеської міської ради Олександр Матвєєв, якого наразі готуються оголосити у розшук.

САП
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