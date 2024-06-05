ВАКС стягнув в експосадовця Одеської митниці необґрунтовані активи на суму понад 2 млн грн

Засідання суду. Ілюстративне фото: nikcenter.org

В Одесі Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг відповідача та прокурорки Спеціальної антикорупційної прокуратури на рішення ВАКС про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави. Суд визнав необґрунтованою частину активу експрацівника Одеської митниці загальною вартістю 2,8 млн грн, а саме квартиру та два машино-місця.

Про це повідомила Судово-юридична газета України у середу, 5 червня.

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В результаті розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги відповідача та прокурорки та змінила рішення ВАКС від 25.01.2024 щодо експрацівника Одеської митниці Віктора Ткаченка.

Суд виніс рішення частково стягнути в дохід держави необґрунтовані активи, зокрема, кошти у сумі 2,4 млн грн та два машино-місця.

Постанова набрала законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Раніше, у листопаді 2023 року, прокурор САП на підставі матеріалів Нацагентства, а також доказів, зібраних НАБУ та САП, звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів ексзаступника начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби. Прокурор вимагав стягнути з ексчиновника повну суму їх варості — 2,83 млн грн.

Нагадуємо, що колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський, разом із Віталієм Кіро, який причетний до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, інвестували значні кошти в нерухомість у Дубаї. Загальна вартість їхніх придбань становить близько 25 мільйонів доларів.

Ми писали раніше, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.