ВАКС взыскал у экс-чиновника Одесской таможни необоснованные активы на сумму более 2 млн грн

Заседание суда. Иллюстративное фото: nikcenter.org

В Одессе Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляционных жалоб ответчика и прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры на решение ВАКС о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства. Суд признал необоснованной часть актива эксработника Одесской таможни общей стоимостью 2,8 млн грн, а именно квартиру и два машино-места.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета Украины в среду, 5 июня.

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В результате рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы ответчика и прокурорки и изменила решение ВАКС от 25.01.2024 в отношении эксработника Одесской таможни Виктора Ткаченко.

Суд вынес решение частично взыскать в доход государства необоснованные активы, в частности средства в сумме 2,4 млн грн и два машино-места.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд Верховного Суда.

Ранее, в ноябре 2023 года, прокурор САП на основании материалов Нацагентства, а также доказательств, собранных НАБУ и САП, обратился в суд с иском о признании необоснованными активов экс-заместителя начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы. Прокурор требовал взыскать с эксчиновника полную сумму их стоимости — 2,83 млн грн.

Напомним, что бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский, вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, инвестировали значительные средства в недвижимость в Дубае. Общая стоимость их приобретений составляет около 25 миллионов долларов.

Мы писали ранее, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.