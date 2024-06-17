САП подала проза о конфискации автомобиля одесского чиновника: детали

Автомобиль Mercedes Benz G400 D. Фото: bespokesoflondon.co.uk

Сегодня, 17 июня, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП ) подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), чтобы взыскать в доход государства необоснованные активы на сумму 5,6 млн грн. Речь идет об автомобиле, который родственница одного из чиновников ДМС якобы приобрела сама.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

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Детали следствия

Расследование установило, что мать начальника одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области в 2023 году приобрела автомобиль Mercedes Benz G400 D стоимостью более 5,6 млн грн.

Однако она не имела достаточных законных доходов для такой покупки и не имела водительского удостоверения. Фактически, автомобилем пользовалось само чиновник и его близкие лица, что свидетельствует о том, что именно он мог распоряжаться этим активом.

Действия прокуроров

Прокурор САП обратился в суд с иском о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства. Чиновнику, который фактически пользовался этими активами, грозит гражданская конфискация имущества.

Напомним, что в Одессе признали необоснованными активы эксработника Одесской таможни. Имущество, общей стоимостью 2,8 млн грн, а именно квартира и два машино-места, были взысканы в пользу государства.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили группу подельников, которые наживались на недвижимости в центре города. Организатором оказался депутат Одесского городского совета Александр Матвеев, которого готовятся объявить в розыск.