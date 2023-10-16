Незаконне заволодіння одеським аеропортом: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
За інформацією відомства, йому обрали заставу у понад 12 мільйонів, також Кочанов зобов'язаний носити електронний браслет.
"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн 078 тис. грн", — йдеться в повідомленні.
Що потрібно робити Кочанову
- прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
- не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива, прокурора чи суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) залишив під вартою одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Проте олігарх для звільнення з-під арешту може заплатити заставу понад 200 мільйонів гривень.
Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".
Читайте Новини.LIVE!