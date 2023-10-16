Незаконне заволодіння одеським аеропортом

Одеський аеропорт. Фото: UA-Region

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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За інформацією відомства, йому обрали заставу у понад 12 мільйонів, також Кочанов зобов'язаний носити електронний браслет.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн 078 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Що потрібно робити Кочанову

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива, прокурора чи суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) залишив під вартою одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Проте олігарх для звільнення з-під арешту може заплатити заставу понад 200 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".