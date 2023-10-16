Незаконное завладение одесским аэропортом: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
По информации ведомства, ему избрали залог более чем в 12 миллионов, также Кочанов обязан носить электронный браслет.
"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн", — говорится в сообщении.
Что нужно делать Кочанову
- прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
- не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Однако олигарх для освобождения из-под ареста может заплатить залог более 200 миллионов гривен.
Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".
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