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Незаконное завладение одесским аэропортом: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения

16 октября 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Незаконное завладение одесским аэропортом
Одесский аэропорт. Фото: UA-Region
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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По информации ведомства, ему избрали залог более чем в 12 миллионов, также Кочанов обязан носить электронный браслет.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Что нужно делать Кочанову

  • прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
  • не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Однако олигарх для освобождения из-под ареста может заплатить залог более 200 миллионов гривен.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

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