Незаконні тендери: одеська прокуратура запобігла розтраті 700 мільйонів

Дамбу через Хаджибейський лиман мали відремонтувати за 62 млн. Фото: УСІ

Унаслідок втручання прокуратури було розірвано три договори про закупівлю підрядних робіт, виконаних за кошти місцевого бюджету, загальною вартістю понад 695 млн грн. Ці угоди були укладені з одеським підприємством "Ростдорстрой" з порушенням процедури закупівлі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Незаконно укладені договори

У квітні минулого року Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало два договори на закупівлю робіт з реконструкції аварійного скиду від КНС-25 до Чорного моря та реконструкції скидного каналу від Хаджибейського лиману до КНС-25 на суму 405 млн грн та 228 млн грн відповідно.

Проте при укладенні цих угод було порушено процедуру закупівлі, оскільки переможцем торгів було визнано підприємство, яке не представило необхідні документи щодо обладнання та матеріально-технічної бази, працівників з необхідним досвідом, а також доказів виконання аналогічних робіт.

Порушення процедури закупівлі також виявили при укладенні угоди у травні поточного року на закупівлю робіт з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману на суму понад 62 млн грн. При цьому відомості про залучення водолазів для виконання робіт взагалі не були надані.

Також було встановлено, що умови тендерної пропозиції переможця суттєво відрізнялися від змісту договору про закупівлю, що є підставою для визнання цього договору недійсним.

Прокуратура повідомила контролюючі органи про порушення процедури закупівлі згідно зі статтею 23 Закону України "Про прокуратуру". Якщо порушення не будуть усунені самостійно, прокуратура подасть позови до суду в інтересах держави з метою визнання рішень тендерного комітету, результатів відкритих торгів, договорів закупівлі та додаткових угод незаконними.

Нагадаємо, аркадівська набережна знову залишиться без ремонту. Одеська міська рада розірвала тендер із "Ростдорстроєм" через значні порушення.

Також ми писали, що прокурори втрутилися в ситуацію, пов'язану з неправомірними витратами з одеського бюджету. Було розірвано договір на понад 52,3 млн грн, який уклали з порушенням процедур закупівлі.