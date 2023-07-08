Незаконные тендеры: одесская прокуратура предотвратила растрату 700 миллионов

Дамбу из-за Хаджибейского лимана должны были отремонтировать за 62 млн. Фото: ВСЕ

В результате вмешательства прокуратуры было расторгнуто три договора о закупке подрядных работ, осуществленных из средств местного бюджета, общей стоимостью более 695 млн грн. Эти соглашения были заключены с одесским предприятием "Ростдорстрой" с нарушением процедуры закупки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Незаконно заключенные договоры

В апреле прошлого года Управление капитального строительства Одесского городского совета заключило два договора на закупку работ по реконструкции аварийного сброса от КНС-25 до Черного моря и реконструкции сбросного канала от Хаджибейского лимана до КНС-25 на сумму 405 млн грн и 228 млн грн соответственно.

Однако при заключении этих соглашений была нарушена процедура закупки, поскольку победителем торгов было признано предприятие, не представившее необходимые документы по оборудованию и материально-технической базе, работникам с необходимым опытом, а также доказательствам выполнения аналогичных работ.

Нарушение процедуры закупки также было выявлено при заключении соглашения в мае текущего года на закупку работ по капитальному ремонту и стабилизации состояния аварийных участков дамбы Хаджибейского лимана на сумму более 62 млн грн. При этом сведения о привлечении водолазов для выполнения работ вообще не были предоставлены.

Также установлено, что условия тендерного предложения победителя существенно отличались от содержания договора о закупке, что является основанием для признания этого договора недействительным.

Прокуратура сообщила контролирующим органам о нарушении процедуры закупки согласно статье 23 Закона Украины "О прокуратуре". Если нарушения не будут устранены самостоятельно, прокуратура подаст иски в суд в интересах государства с целью признания решений тендерного комитета, результатов открытых торгов, договоров закупки и дополнительных соглашений незаконными.

Напомним, аркадиевская набережная снова останется без ремонта. Одесский городской совет разорвал тендер с "Ростдорстроем" из-за значительных нарушений.

Также мы писали, что прокуроры вмешались в ситуацию, связанную с неправомерными расходами из одесского бюджета. Был расторгнут договор более чем на 52,3 млн грн, который был заключен с нарушением процедур закупки.