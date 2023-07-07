Незаконний видобуток піску на Одещині: яке покарання чекає на "бізнесменів"

Незаконний видобуток піску. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Роздільнянському районі Одеської області було виявлено незаконний видобуток корисних копалин, зокрема піску. За даними слідства, організована злочинна група займалась незаконною діяльністю у родовищі поблизу села Кучурган.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Один з місцевих жителів без належних дозвільних документів, використовуючи вантажну техніку, керував процесом незаконного видобутку піску, який потім "легалізував". До цієї злочинної справи були залучені ще три спільники.

Вони продавали копалини через компанії, що займаються продажем будівельних матеріалів в Одесі та області. Площа кар'єру, де відбувався незаконний видобуток піску, охоплює 72 гектари. Розрахунок завданої шкоди довкіллю становить пів мільйона гривень.

На Одещині незаконно видобувають пісок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на чоловіків

Затриманим було повідомлено про підозру у вчиненні незаконного видобутку корисних копалин значного обсягу (частина 3 статті 240 Кримінального кодексу України) та легалізації (відмивання) злочинно одержаного майна (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу України). Цей злочин передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії на незаконному кар'єрі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з махінаціями при торгівлі арештованим майном, переданим АРМА. Розслідування, завершене 30 червня, стосувалося підозрілих дій 11 осіб, включаючи керівника організованої злочинної групи, екскерівника ДП "СЕТАМ" та колишнього голови АРМА.