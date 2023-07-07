Незаконная добыча песка в Одесской области: какое наказание ждет "бизнесменов"

Незаконная добыча песка. Фото: Одесская областная прокуратура

В Раздельнянском районе Одесской области была обнаружена незаконная добыча полезных ископаемых, в том числе песка. По данным следствия, организованная преступная группа занималась незаконной деятельностью в месторождении вблизи села Кучурган.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Один из местных жителей, без надлежащих разрешительных документов, используя грузовую технику, руководил процессом незаконной добычи песка, который затем "легализовал". К этому преступному делу были привлечены еще три сообщника.

Они продавали ископаемые через компании, занимающиеся продажей строительных материалов в Одессе и области. Площадь карьера, где происходила незаконная добыча песка, охватывает 72 гектара. Расчет нанесенного ущерба окружающей среде составляет полмиллиона гривен.

В Одесской области незаконно добывают песок. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет мужчин

Задержанным было поставлено в известность о подозрении в совершении незаконной добычи полезных ископаемых значительного объема (часть 3 статьи 240 Уголовного кодекса Украины) и легализации (отмывания) преступно полученного имущества (часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины). Это преступление предусматривает наказание в размере до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия на незаконном карьере. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА. Расследование, завершенное 30 июня, касалось подозрительных действий 11 человек, включая руководителя организованной преступной группы, экскеровщика ГП "СЕТАМ" и бывшего председателя АРМА.