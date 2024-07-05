Начальник цеху на Одещині безпідставно нараховував зарплати

Начальник хвалить підлеглого. Ілюстративне фото: Shutterstock

На лаві підсудних опинився начальник цеху одного з оборонно-промислових підприємств Одещини. Чоловіка звинувачують у службовій недбалості, через яку держава зазнала понад 200 тисяч гривень збитків.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

60-річний керівник з січня 2023 по січень 2024 року не контролював присутність двох підлеглих на робочому місці. Вони або взагалі не з'являлися на роботі, або приходили дуже рідко, але в табелі обліку робочого часу фігурант зазначав їх повну зайнятість.

Таким чином, один із працівників, 50-річний чоловік, не був на роботі майже 900 годин, за що отримав незаконну зарплатню в розмірі 36 тисяч гривень. Інший, 44-річний працівник, отримав 153 тисячі гривень за невідпрацьовані 1 336 годин. Загальна сума збитків для держави становила 189 605 гривень, з яких 153 тисячі працівники вже повернули.

Яке покарання загрожує

Посадовцю висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Правопорушнику загрожує штраф до 68 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Випадки службової недбалості

Ми писали, що директора одного з миколаївських ТОВ та інженера технічного нагляду судитимуть за незаконне заволодіння чужим майном. Спільники привласнили понад 500 тисяч гривень, що мали піти на ремонт дошкільного закладу освіти.

Також ми повідомляли, що в Одеській області співробітники ДБР та СБУ викрили начальника фінансово-економічної служби та бухгалтера однієї з військових частин. Через службову недбалість першого бухгалтер привласнив понад 4 мільйони гривень, які мали піти на виплати українським захисникам.