Начальник цеха в Одесской области безосновательно начислял зарплаты

Начальник хвалит подчиненного. Иллюстративное фото: Shutterstock

На скамье подсудимых оказался начальник цеха одного из оборонно-промышленных предприятий Одесской области. Мужчину обвиняют в служебной халатности, из-за которой государство понесло более 200 тысяч гривен убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

60-летний руководитель с января 2023 по январь 2024 не контролировал присутствие двух подчиненных на рабочем месте. Они либо вообще не появлялись на работе, либо приходили очень редко, но в табеле учета рабочего времени фигурант отмечал их полную занятость.

Таким образом, один из работников, 50-летний мужчина, не был на работе почти 900 часов, за что получил незаконную з/п в размере 36 тысяч гривен. Другой, 44-летний работник, получил 153 тысяч гривен за не отработанные 1 336 часов. Общая сумма ущерба для государства составила 189 605 гривен, из которых 153 тысячи работники уже вернули.

Какое наказание грозит

Чиновнику предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Это ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что нанесло существенный вред государственным интересам. Правонарушителю грозит штраф до 68 000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Случаи служебной халатности

Мы писали, что директора одного из николаевских ООО и инженера технического надзора будут судить за незаконное завладение чужим имуществом. Сообщники присвоили более 500 тысяч гривен, которые должны были пойти на ремонт дошкольного учебного заведения.

Также мы сообщали, что в Одесской области сотрудники ГБР и СБУ разоблачили начальника финансово-экономической службы и бухгалтера одной из воинских частей. Из-за служебной халатности первого бухгалтер присвоил более 4 миллионов гривен, которые должны были пойти на выплаты украинским защитникам.