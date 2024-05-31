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Виплати бійцям поклав собі в кишеню — на Одещині викрили посадовця військової частини

31 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виплати бійцям поклав собі в кишеню — на Одещині викрили посадовця військової частини
Викрили посадовців військової частини на привласненні коштів. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області співробітники ДБР та СБУ викрили начальника фінансово-економічної служби та бухгалтера однієї з військових частин.  Через службову недбалість першого, бухгалтер привласнив понад 4 мільйона  гривень, які мали піти на виплати українським захисникам.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі справи

В ході слідства виявилось, що бухгалтер однієї з військових частин Одещини протягом двох місяців вказував у документації власний банківський рахунок замість рахунків військовослужбовців. Начальник фінансово-економічної служби не перевірив ці дані і підписав документи на перерахування грошей. Таким чином, бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, які мали піти на виплати бійцям.

Що загрожує

Національна поліція вже скерувала обвинувальний акт стосовно бухгалтера до суду, і для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Начальнику фінансово-економічної служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Випадки службової недбалості

Ми раніше писали, що  детективи БЕБ викрили схему заволодіння коштами на Миколаївщині, у якій були задіяні держпідприємство та компанія-підрядник. Останні надали неправдиві відомості про начебто виконані роботи й таким чином незаконно отримали понад 2 мільйони гривень.

Також в Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків місцевому бюджету.

крадіжка
ДБР
злочин
виплати
Одеса
військовослужбовці
гроші
СБУ
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військові
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