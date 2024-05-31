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Выплаты бойцам положил себе в карман — на Одесчине разоблачили чиновника воинской части

31 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выплаты бойцам положил себе в карман — на Одесчине разоблачили чиновника воинской части
Разоблачили должностных лиц воинской части на присвоении средств. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области сотрудники ГБР и СБУ разоблачили начальника финансово-экономической службы и бухгалтера одной из воинских частей. Из-за служебной халатности первого бухгалтер присвоил более 4 миллионов гривен, которые должны были пойти на выплаты украинским защитникам.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Детали дела

В ходе следствия оказалось, что бухгалтер одной из воинских частей Одесской области в течение двух месяцев указывал в документации собственный банковский счет вместо счетов военнослужащих. Начальник финансово-экономической службы не проверил эти данные и подписал документы на перечисление денег. Таким образом, бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, которые должны были пойти на выплаты бойцам.

Что угрожает

Национальная полиция уже направила обвинительный акт в отношении бухгалтера в суд, и для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск. Начальник финансово-экономической службы уведомлен о подозрении в небрежном отношении к службе по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Случаи служебной халатности

Мы ранее писали, что детективы БЭБ разоблачили схему завладения средствами в Николаевской области, в которой были задействованы госпредприятие и компания-подрядчик. Последние предоставили ложные сведения о якобы выполненных работах и таким образом незаконно получили более 2 миллионов гривен.

Также в Одессе будут судить начальник отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам местного бюджета.

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Одесса
военнослужащие
деньги
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