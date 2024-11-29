Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини arrow

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини

29 листопада 2024 12:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Наслідки російського обстрілу Одещини 29 листопада, фото
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч проти 29 листопада росіяни обстріляли безпілотниками Одеський район. Постраждали житлові будинки. Чимало людей залишилися без дому напередодні важкої зими.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.

Читайте також:

Не встигли спуститися

Місцева мешканка Дар'я під час атаки була вдома. Спуститися до підвалу вона з родиною не встигла. Але, на щастя, люди не постраждали. А от цілих вікон у будинку дівчини не залишилося.

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 1
Місцева мешканка Діана. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 2
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Ми цілі. Слава Богу, ми не були біля вікон і на нас не впали осколки", — розповідає Дар'я.

"Шикарна" ніч

А ось Галина жартує, що ніч пройшла "шикарно". Вони з чоловіком збиралися спати, коли почався обстріл.

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 3
Місцева мешканка Галина. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 4
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Ми присіли, все почало летіти, гудіти. Ми вискочили на вулицю, побігли подалі від хати, бо все горіло. Чоловіка поранило осколками, він зараз у лікарні", — говорить жінка. 

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 5
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У кімнаті Галини вибито вікна й поламано стінку. Жінка досі не може відійти від шоку й оцінити масштаби пошкоджень.

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 6
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 7
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Сусіди допомогли

У будинку Михайла посікло дах, а осколки скла поранили 86-річну бабусю. Втім, чоловік вважає, що його родині пощастило — якщо порівняти з сусідами. Один з сусідніх домів вигорів вщент. Його господар перебуває у шоковому стані й не зміг спілкуватися з журналістами. Михайло каже, що сусіди першими прийшли на допомогу, ще до приїзду рятувальників і "швидкої". Один з них навіть поліз у палаючий дім, щоби вивести з вогню людей і собаку. 

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 8
Місцевий мешканець Михайло. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 9
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Сусіди постраждали дуже сильно. У сусідки все обличчя в крові, вона нічого не бачила. А в них дах палає, все у вогні. Хлопці витягли її через вікно. Якби їй не допомогли, вона б сама не вибралася", — говорить він.

Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 10
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини - фото 11
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Одеський район безпілотниками. Постраждали семеро людей. Одна жінка у важкому стані.

Раніше ми розповідали про те, як мешканці Одещини пережили ранковий ракетний удар 28 листопада.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:24 Жінок братимуть на облік військовозобов’язаних — умови

12:18 Президент Литви підтримав протестувальників у Грузії

12:07 Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини

12:06 Потужні вибухи пролунали в Криму — що відомо

11:55 Як отримати виписку з ЄДР для ФОП онлайн — алгоритм дій

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:48 У Львові масово закриваються ресторани — яка причина

11:34 У Білорусі знайшли табір, де катували українських полонених

11:32 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Україна отримала від Південної Кореї 100 мільйонів доларів

11:27 В одеській Аркадії згорів непрацюючий нічний клуб — фото

Термінова новина

12:24 Жінок братимуть на облік військовозобов’язаних — умови

12:18 Президент Литви підтримав протестувальників у Грузії

12:07 Ніч, яку не забути — постраждалі після обстрілу Одещини

12:06 Потужні вибухи пролунали в Криму — що відомо

11:55 Як отримати виписку з ЄДР для ФОП онлайн — алгоритм дій

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:48 У Львові масово закриваються ресторани — яка причина

11:34 У Білорусі знайшли табір, де катували українських полонених

11:32 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Україна отримала від Південної Кореї 100 мільйонів доларів

11:27 В одеській Аркадії згорів непрацюючий нічний клуб — фото

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят