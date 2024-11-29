Наслідки російського обстрілу Одещини 29 листопада, фото

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У ніч проти 29 листопада росіяни обстріляли безпілотниками Одеський район. Постраждали житлові будинки. Чимало людей залишилися без дому напередодні важкої зими.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.

Читайте також:

Не встигли спуститися

Місцева мешканка Дар'я під час атаки була вдома. Спуститися до підвалу вона з родиною не встигла. Але, на щастя, люди не постраждали. А от цілих вікон у будинку дівчини не залишилося.

Місцева мешканка Діана. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Ми цілі. Слава Богу, ми не були біля вікон і на нас не впали осколки", — розповідає Дар'я.

"Шикарна" ніч

А ось Галина жартує, що ніч пройшла "шикарно". Вони з чоловіком збиралися спати, коли почався обстріл.

Місцева мешканка Галина. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Ми присіли, все почало летіти, гудіти. Ми вискочили на вулицю, побігли подалі від хати, бо все горіло. Чоловіка поранило осколками, він зараз у лікарні", — говорить жінка.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У кімнаті Галини вибито вікна й поламано стінку. Жінка досі не може відійти від шоку й оцінити масштаби пошкоджень.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Сусіди допомогли

У будинку Михайла посікло дах, а осколки скла поранили 86-річну бабусю. Втім, чоловік вважає, що його родині пощастило — якщо порівняти з сусідами. Один з сусідніх домів вигорів вщент. Його господар перебуває у шоковому стані й не зміг спілкуватися з журналістами. Михайло каже, що сусіди першими прийшли на допомогу, ще до приїзду рятувальників і "швидкої". Один з них навіть поліз у палаючий дім, щоби вивести з вогню людей і собаку.

Місцевий мешканець Михайло. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Сусіди постраждали дуже сильно. У сусідки все обличчя в крові, вона нічого не бачила. А в них дах палає, все у вогні. Хлопці витягли її через вікно. Якби їй не допомогли, вона б сама не вибралася", — говорить він.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Одеський район безпілотниками. Постраждали семеро людей. Одна жінка у важкому стані.

Раніше ми розповідали про те, як мешканці Одещини пережили ранковий ракетний удар 28 листопада.