Последствия обстрела Одесской области 29 ноября, фото

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

В ночь на 29 ноября россияне обстреляли беспилотниками Одесский район. Пострадали жилые дома. Многие остались без дома накануне тяжелой зимы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с жителями.

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Не успели спуститься

Местная жительница Дарья во время атаки была дома. Спуститься в подвал она с семьей не успела. Но, к счастью, люди не пострадали. А вот целых окон в доме девушки не осталось.

Местная жительница Диана. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Мы целы. Слава Богу, мы не были у окон и на нас не упали осколки", — рассказывает Дарья.

"Шикарная" ночь

А вот Галина шутит, что ночь прошла "шикарно". Они с мужем собирались спать, когда начался обстрел.

Местная жительница Галина. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Мы присели, все начало лететь, гудеть. Мы выскочили на улицу, побежали подальше от дома, потому что все горело. Мужа ранило осколками, он сейчас в больнице", — говорит женщина.

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

В комнате Галины выбиты окна и сломана стенка. Женщина до сих пор не может уйти от шока и оценить масштабы повреждений.

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Соседи помогли

В доме Михаила порубило крышу, а осколки стекла ранили 86-летнюю бабушку. Впрочем, мужчина считает, что его семье повезло, если сравнить с соседями. Один из соседних домов выгорел дотла. Его владелец находится в шоковом состоянии и не смог общаться с журналистами. Михаил говорит, что соседи первыми пришли на помощь еще до приезда спасателей и "скорой". Один из них даже полез в горящий дом, чтобы вывести из огня людей и собаку.

Местный житель Михаил. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Соседи пострадали очень сильно. У соседки все лицо в крови, она ничего не видела. А у них крыша пылает, все в огне. Ребята вытащили ее через окно. Если бы ей не помогли, она бы сама не выбралась", — говорит он.

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Напомним, ночью россияне обстреляли Одесский район беспилотниками. Пострадали семь человек. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, как жители Одесской области пережили утренний ракетный удар 28 ноября.