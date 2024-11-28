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Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину

28 листопада 2024 12:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як мешканці Одещини пережили удар РФ 28 листопада, фото
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вранці 28 листопада росіяни здійснили ракетний удар по Одеському району. На щастя, люди серйозно не постраждали. Але чимало місцевих мешканців залишилися без даху над головою.   

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.

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Дах склався повністю

Будинок диригента філармонії Андрія Чорного розташований найближче до місця влучання. Чоловік каже, що відремонтувати його неможливо — легше повністю розібрати й збудувати заново.

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 1
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Ні одного вікна не лишилося, ні одних дверей. Весь дах склався повністю. Відламано шматок дому. Стіну вивернуло з фундаменту. Курей повбивало, курятника ніби й не було", — розповідає Андрій. 

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 2
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Врятувався дивом

Місцевий мешканець Леонід спав під час обстрілу. Те, що він отримав лише невелику подряпину на обличчі, чоловік називає дивом. 

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 3
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Я почув вибух, все посипалося. Я зрозумів, що це приліт, думав, що в хату, але це поруч", — розповідає Леонід.

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 4
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У будинку чоловіка вибито вікна й серйозно пошкоджений дах. Постраждали також дві машини, одна стояла у гаражі, інша на вулиці. Леонід не може втримати емоцій, коли говорить про російських військових.

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 5
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Хай мене пробачать, але я б усіх їх поклав, скотів путінських. Я з Херсона втік, і тут дістали. Там розвалили, і тут розвалили", — каже він.

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 6
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Допомога потерпілим

Вже відомо про 42 пошкоджені домогосподарства, але опис майна триває. Зараз комунальники розбирають завали, відновлюють постачання газу й електрики.

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 7
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У громаді запевняють, що всі постраждалі отримають компенсацію з місцевого бюджету. Також фахівці допоможуть оформити документи на право власності на житло тим мешканцям, які цього ще не зробили — щоби вони могли скористатися державною програмою "єВідновлення". 

Залишилися без дому взимку — люди про наслідки атаки на Одещину - фото 8
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Нагадаємо, вранці у четвер росіяни атакували Одещину ракетами. Постраждали двоє людей — літня жінка і молодий хлопець.

війна Одеська область обстріли Новини Одеси ракетний удар

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