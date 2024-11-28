Как жители Одесской области пережили удар РФ 28 ноября, фото

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Утром 28 ноября россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району. К счастью, люди серьезно не пострадали. Но многие местные жители остались без крова.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с жителями.

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Крыша сложилась полностью

Дом дирижера филармонии Андрея Черного расположен ближе всего к месту попадания. Мужчина говорит, что отремонтировать его невозможно — легче полностью разобрать и построить заново.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Ни одного окна не осталось, ни одной двери. Вся крыша сложилась полностью. Отломан кусок дома. Стену вывернуло из фундамента. Кур поубивало, курятника вроде бы и не было", — рассказывает Андрей.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Спасся чудом

Местный житель Леонид спал во время обстрела. То, что он получил лишь небольшую царапину на лице, мужчина называет чудом.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Я услышал взрыв, все посыпалось. Я понял, что это прилет, думал, что в дом, но это рядом", — рассказывает Леонид.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

В доме мужчины выбиты окна и серьезно повреждена крыша. Пострадали также две машины, одна стояла в гараже, другая на улице. Леонид не может удержать эмоций, когда говорит о российских военных.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Пусть меня простят, но я бы всех их положил, скотов путинских. Я из Херсона сбежал, и здесь достали. Там развалили, и здесь развалили", — говорит он.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Помощь пострадавшим

Уже известно о 42 поврежденных домохозяйствах, но описание имущества продолжается. Сейчас коммунальщики разбирают завалы, возобновляют поставки газа и электричества.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

В громаде уверяют, что все пострадавшие получат компенсацию из местного бюджета. Также специалисты помогут оформить документы на право собственности на жилье тем жителям, которые этого еще не сделали, чтобы они могли воспользоваться государственной программой "еВідновлення".

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Напомним, утром в четверг россияне атаковали Одесчину ракетами. Пострадали два человека — пожилая женщина и молодой парень.