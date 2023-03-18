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Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу — Гуменюк

18 березня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів рф. Загроза ракетного удару залишається дуже високою. 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Серед ворожого флоту зафіксовано 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп “Калібрів” може сягати 20 ракет.

"Хоч ворог і вишукує для себе нову тактику, все ж таки їх дії мають ознаку традицій. Як тільки заговорили за продовження “Зернової угоди” розпочались атаки “Шахедами”. Знов випробовують нашу ППО, а це може свідчити й про підготовку застосування більш суттєвої зброї, наприклад "Калібрів"", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Флот рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Нагадаємо, вночі 17 березня на Півночі та на Сході України було оголошено повітряну тривогу через запуск іранських БпЛА. У деяких регіонах повідомляли про роботу ППО. Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Цієї ночі від атаки ворога постраждало місто Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.

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