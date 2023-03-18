Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела — Гуменюк
На боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей россии. Угроза ракетного удара остается очень высокой.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Среди вражеского флота зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет.
"Хотя враг и выискивает для себя новую тактику, все же их действия имеют признак традиций. Как только заговорили о продолжении "Зернового соглашения", начались атаки "Шахедами". Снова испытывают ПВО, а это может свидетельствовать и о подготовке применения более существенного оружия. , например "Калибров"", — отметила Наталья Гуменюк.
Флот рф держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
Напомним, ночью 17 марта на Севере и на Востоке Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска иранских БПЛА. В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО. Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Этой ночью от атаки врага пострадал город Новомосковск, что на Днепропетровщине.