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Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела — Гуменюк

18 марта 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей россии. Угроза ракетного удара остается очень высокой.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Среди вражеского флота зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет.

"Хотя враг и выискивает для себя новую тактику, все же их действия имеют признак традиций. Как только заговорили о продолжении "Зернового соглашения", начались атаки "Шахедами". Снова испытывают ПВО, а это может свидетельствовать и о подготовке применения более существенного оружия. , например "Калибров"", — отметила Наталья Гуменюк.

Флот рф держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, ночью 17 марта на Севере и на Востоке Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска иранских БПЛА. В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО. Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Этой ночью от атаки врага пострадал город Новомосковск, что на Днепропетровщине.

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