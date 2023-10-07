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Нічна атака на Одещину: які руйнування

7 жовтня 2023 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нічна атака на Одещину: які руйнування
Пошкоджений будинок у Чорноморську. Фото: Оперативне командування "Південь"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 7 жовтня Росія вкотре завдала ракетного удару по Одещині. Унаслідок чого чотири особи звернулися до медичного закладу із легкими травмами.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" були випущені ворогом з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні й в зерносховище припортової інфраструктури міста Чорноморськ. Атака призвела до жахливих наслідків: уламки ракет спричинили пожежу в гаражному кооперативі та пошкодили кілька багатоповерхових будинків. Чотири особи звернулися до медичного закладу із легкими травмами. Медичні працівники надали кваліфіковану допомогу постраждалим прямо на місці події, уникнувши госпіталізації. 

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Нагадаємо, 7 жовтня близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

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