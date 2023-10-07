Ночная атака на Одесщину: какие разрушения

Поврежден дом в Черноморске. Фото: Оперативное командование "Юг"

В ночь на 7 октября Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одесчине. В результате чего четыре человека обратились в медицинское учреждение с легкими травмами.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" были выпущены врагом из берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму. Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры города Черноморск. Атака привела к разрушительным последствиям: обломки ракет повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе и повредили несколько многоэтажных домов. Четыре человека обратились в медицинское учреждение с легкими травмами. Медицинские работники оказали квалифицированную помощь пострадавшим прямо на месте происшествия, избежав госпитализации.

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Напомним, 7 октября около двух ночи в Одесской области раздались взрывы. Это произошло сразу после объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистических ракет.