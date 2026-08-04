Нічна атака на Одещину: масштаби наслідків та постраждалі

Наслідки нічної атаки. Фото: ДСНС Одещини

Марія Луценко Редактор

Росія вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. У Білгороді-Дністровському внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Після удару там виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по будинку

Внаслідок російської атаки у Білгороді-Дністровському зруйновано приватний житловий будинок. Після влучання він загорівся. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На інших адресах через атаку також спалахнула суха трава, але всі займання вдалося швидко загасити.

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Постраждали люди

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали двоє людей. Їм надають необхідну допомогу. На місцях працюють усі відповідні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Будинок після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Робота ДСНС

До ліквідації наслідків нічного удару залучили 17 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС. Надзвичайники загасили пожежу в зруйнованому будинку та займання сухої трави за іншими адресами.

Вид на руйнації згори. Фото: ДСНС Одещини

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

У ніч на 4 серпня на Одещині п'ять разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Перша тривога для Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів тривала з 23:14 до 23:58 — 44 хвилини. Згодом, з 00:26 до 01:13 у цих районах знову оголосили повторну загрозу.

Втретє сирени завили з 01:51 до 02:26. Тривога тривала 35 хвилин і знову стосувалася Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів. Четверта тривога тривала з 03:09 до 04:00 — цього разу загроза поширювалася вже на Білгород-Дністровський, Одеський, Болградський та Ізмаїльський райони.

Останню тривогу оголосили о 06:24, а відбій пролунав о 07:48. Вона тривала 1 годину 24 хвилини та охоплювала Білгород-Дністровський, Одеський, Болградський та Ізмаїльський райони. У кожному випадку повідомлялося про загрозу застосування ударних безпілотників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія знову атакувала Одещину ракетама та дронами. Під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. У портах Великої Одеси та Дунайського регіону також постраждали цивільні судна. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей. Четверо постраждалих госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти атакували безпілотниками Подільський район Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє дітей — 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні.