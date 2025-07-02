Атака на Одещину дронами РФ 2 липня — які наслідки

Ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: ceskenoviny.cz

Сьогодні вночі, 2 липня, Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилася Вилківська територіальна громада. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Наслідки атаки

В ніч проти 2 липня ЗС РФ знову атакували дронами-камікадзе типу "Шахид" Вилківську територіальна громаду на Одещині. Сили протиповітряної оборони змогли збити частину ворожих безпілотників, однак без влучань не обійшлося. Внаслідок удару була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

"Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни. Тримаємося!" — йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

Повідомлення Ізмаїльської РДА. Фото: скриншот посту Ізмаїльської РДА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку російських дронів по території Харкова. А також про річницю ракетного обстрілу Сергіївки.