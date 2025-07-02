Атака на Одесскую область дронами РФ 2 июля - какие последствия

Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: ceskenoviny.cz

Сегодня ночью, 2 июля, Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказалась Вилковская территориальная громада — к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Последствия атаки

В ночь на 2 июля ВС РФ снова атаковали дронами-камикадзе типа "Шахид" Вилковскую территориальную громаду в Одесской области. Силы противовоздушной обороны смогли сбить часть вражеских беспилотников, однако без попаданий не обошлось. В результате удара была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

"Враг продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения нашей страны. Держимся!",— говорится в сообщении Измаильской РГА.

Сообщение Измаильской РГА. Фото: скриншот поста Измаильской РГА

Напомним, недавно мы писали об атаке российских дронов по территории Харькова. А также о годовщине ракетного обстрела Сергеевки.