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Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — стали известны последствия

Ночная атака на Одесчину — стали известны последствия

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 09:15
Атака на Одесскую область дронами РФ 2 июля - какие последствия
Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: ceskenoviny.cz

Сегодня ночью, 2 июля, Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказалась Вилковская территориальная громада — к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Последствия атаки

В ночь на 2 июля ВС РФ снова атаковали дронами-камикадзе типа "Шахид" Вилковскую территориальную громаду в Одесской области. Силы противовоздушной обороны смогли сбить часть вражеских беспилотников, однако без попаданий не обошлось. В результате удара была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

"Враг продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения нашей страны. Держимся!",— говорится в сообщении Измаильской РГА.

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Сообщение Измаильской РГА. Фото: скриншот поста Измаильской РГА

Напомним, недавно мы писали об атаке российских дронов по территории Харькова. А также о годовщине ракетного обстрела Сергеевки.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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