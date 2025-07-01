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Головна Одеса Річниця трагедії у Сергіївці — який сьогодні вигляд має будинок

Річниця трагедії у Сергіївці — який сьогодні вигляд має будинок

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:11
Атака ЗС РФ на Сергіївку 1 липня 2022 року - були загиблі та постраждалі
Будинок після обстрілу. Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

Рівно 3 роки тому, 1 липня 2022 року, літаки ЗС РФ випустили три ракети по курортному селищу в 70 км від Одеси. Одна з них частково зруйнувала житловий дев'ятиповерховий будинок, дві інші потрапили до баз відпочинку. В результаті удару загинули 22 людини, серед яких були й діти, ще 39 осіб отримали поранення.

Новини.LIVE згадують, як це було у 2022 році.

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Атака на багатоповерхівку

Під ударом 1 липня 2022 року опинилася Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одещини. У житловій дев'ятиповерхівці, в яку влучила одна із ворожих ракет загинули 16 людей. Перший під'їзд будинку був повністю зруйнований,  інші два — частково пошкоджені. За даними сил оборони, атака була здійснена з літаків Ту-22 надзвуковими крилатими протикорабельними ракетами Х-22 Буря.

"У дев'ятиповерхівці проживало 150-160 осіб. Будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищено плити на поверхах", — повідомив тоді речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Річниця атаки на Сергіївку на Одещині — РФ вбила 22 людини - фото 1
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE
Річниця атаки на Сергіївку на Одещині — РФ вбила 22 людини - фото 2
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Відновлення будинку

У квітні 2025 року дев'ятиповерхівку, в яку влучила ракета, відновили. Вартість робіт становила 73 млн гривень. За ці кошти відремонтували не лише конструкції, але й перефарбували фасад будівлі. 

Однак ремонт будинку не обійшлося без корупційного скандалу за участю селищного голови Сергіївки Анатолія Чередниченко. За даними слідства, він організував схему розкрадання коштів на відновлення житлового фонду кількох населених пунктів: 9-ти поверхового будинку у Сергіївці та шести приватних будинків в іншому селі. Загалом фігуранти привласнили майже 2,4 мільйона гривень державних коштів, виділених на ліквідацію наслідків російських обстрілів. До схеми посадовець залучив керівника комунального підприємства, підконтрольну комерційну структуру та інженера з технагляду. Слідство триває, фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

В Сергеевке завершили восстановление многоэтажки поврежденной российской ракетой :: Интент :: Общественно-политическое издание:: Интент - Главное медиа Юга Украины
Будинок після відновлення. Фото: Служба відновлення в Одеській області
Річниця атаки на Сергіївку на Одещині — РФ вбила 22 людини - фото 4
Квартира будинку. Фото: Служба відновлення в Одеській області
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Відновлений будинок. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Бази відпочинку

Російськими ракетами також виявилися ураженими 2 бази відпочинку. Внаслідок атаки загинули шестеро осіб, серед яких і дитина. Рятувальники більше доби витягували поранених людей з-під завалів — було залучено понад 230 працівників ДСНС.

"Черговий російський ракетний удар по житловому будинку та базам відпочинку на Одещині. Є загиблі, серед них — діти. Країна-терорист вбиває наших людей", — написав тоді голова Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережі.

Річниця атаки на Сергіївку на Одещині — РФ вбила 22 людини - фото 4
База відпочинку після атаки. Фото: Новини.LIVE
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Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Одещини

Додамо, загалом в результаті удару по Сергіївці 22 особи загинули, включаючи 12-річного хлопчика. 39 осіб, у тому числі 6 дітей, постраждали. Одеська обласна прокуратура тоді відкрила справу за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством).

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про річницю обстрілу Одеського району ракетами. А також про пошкоджені атаками пам'ятки архітектури в нашому місті.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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