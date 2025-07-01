Атака ВС РФ на Сергеевку 1 июля 2022 года - были погибшие и пострадавшие

Дом после обстрела. Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

Ровно 3 года назад, 1 июля 2022 года, самолеты ВС РФ выпустили три ракеты по курортному поселку в 70 км от Одессы. Одна из них частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. В результате удара погибли 22 человека, среди которых были и дети, еще 39 получили ранения.

Новини.LIVE вспоминают, как это было в 2022 году.

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Атака на многоэтажку

Под ударом 1 июля 2022 года оказалась Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В жилой девятиэтажке, в которую попала одна из вражеских ракет погибли 16 человек. Первый подъезд дома был полностью разрушен, другие два — частично повреждены. По данным сил обороны, атака была осуществлена с самолетов Ту-22 сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря.

"В девятиэтажке проживало 150-160 человек. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах",— сообщил тогда спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Поврежденная многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Восстановление дома

В апреле 2025 года девятиэтажку, в которую попала ракета, восстановили. Стоимость работ составила 73 млн. гривен. За эти средства отремонтировали не только конструкции, но и перекрасили фасад здания.

Однако ремонт дома не обошлось без коррупционного скандала с участием поселкового председателя Сергеевки Анатолия Чередниченко. По данным следствия, он организовал схему хищения средств на восстановление жилищного фонда нескольких населенных пунктов: 9-этажного дома в Сергеевке и шести частных домов в другом селе. В общей сложности фигуранты присвоили почти 2,4 миллиона гривен государственных средств, выделенных на ликвидацию последствий российских обстрелов. К схеме чиновник привлек руководителя коммунального предприятия, подконтрольную коммерческую структуру и инженера по технадзору. Следствие продолжается, подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Квартира дома. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Дом восстановлен. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Восстановленный дом. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Базы отдыха

Российскими ракетами также оказались поражены 2 базы отдыха. В результате атаки погибли шесть человек, среди которых и ребенок. Спасатели более суток извлекали раненых людей из-под завалов — было привлечено более 230 работников ГСЧС.

"Очередной российский ракетный удар по жилому дому и базам отдыха в Одесской области. Есть погибшие, среди них — дети. Страна-террорист убивает наших людей",— написал тогда глава Офиса президента Андрей Ермак в соцсети.

База отдыха после атаки. Фото: Новини.LIVE

Добавим, всего в результате удара по Сергеевке 22 человека погибли, включая 12-летнего мальчика. 39 человек, в том числе 6 детей, пострадали. Одесская областная прокуратура тогда открыла дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством).

Напомним, еще недавно мы писали о годовщине обстрела Одесского района ракетами. А также о поврежденных атаками памятниках архитектуры в нашем городе.