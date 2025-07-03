Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 3 липня 2025 - стала відома кількість постраждалих

Гасіння пожежі. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Сьогодні вночі РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, постраджали 5 людей, серед яких двоє дітей 7 та 9 років.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

Внаслідок атаки в квартирах пошкодженої багатоповерхівки виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. 6 квартир на 7-му та 8-му поверхах зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені. Пʼятеро людей постраждали, двоє з них — хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані.

"Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно",— йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Евакуація людей. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Рятувальники працюють. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Пжежа у будинку. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Правоохоронці відкрили справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (вчинення воєнних злочинів). Наразі правоохоронці фіксують усі руйнації та пошкодження, які були спричинені дроновою атакою РФ.

Ранок після атаки. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Зруйновані квартири. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Місце влучання. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про річницю обстрілу, при якому постраждали трирічні діти.