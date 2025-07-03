Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічна атака на Одесу — кількість постраждалих зараз

Нічна атака на Одесу — кількість постраждалих зараз

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 09:15
Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 3 липня 2025 - стала відома кількість постраждалих
Гасіння пожежі. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Сьогодні вночі РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, постраджали 5 людей, серед яких двоє дітей 7 та 9 років.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок атаки в квартирах пошкодженої багатоповерхівки виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. 6 квартир на 7-му та 8-му поверхах зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені. Пʼятеро людей постраждали, двоє з них — хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння,  шпиталізовані.

"Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно",— йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

None - фото 1
Евакуація людей. Фото: Олег Кіпер у соцмережі
None - фото 2
Рятувальники працюють. Фото: Олег Кіпер у соцмережі
None - фото 3
Пжежа у будинку. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Правоохоронці відкрили справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (вчинення воєнних злочинів). Наразі правоохоронці фіксують усі руйнації та пошкодження, які були спричинені дроновою атакою РФ.

Стала відома кількість постраждалих від обстрілу Одеси - фото 4
Ранок після атаки. Фото: Олег Кіпер у соцмережі
Стала відома кількість постраждалих від обстрілу Одеси - фото 5
Зруйновані квартири. Фото: Олег Кіпер у соцмережі
Стала відома кількість постраждалих від обстрілу Одеси - фото 6
Місце влучання. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про річницю обстрілу, при якому постраждали трирічні діти.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації