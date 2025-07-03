Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 3 липня 2025 - стала відома кількість постраждалих

Нічна атака на Одесу — кількість постраждалих зараз
Сьогодні вночі РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, постраджали 5 людей, серед яких двоє дітей 7 та 9 років.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки в квартирах пошкодженої багатоповерхівки виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. 6 квартир на 7-му та 8-му поверхах зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені. Пʼятеро людей постраждали, двоє з них — хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані.
"Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно",— йдеться у повідомленні Олега Кіпера.
Правоохоронці відкрили справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (вчинення воєнних злочинів). Наразі правоохоронці фіксують усі руйнації та пошкодження, які були спричинені дроновою атакою РФ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про річницю обстрілу, при якому постраждали трирічні діти.
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