Последствия дроновой атаки РФ на Одессу 3 июля 2025 - стало известно количество пострадавших

Тушение пожара. Фото: Олег Кипер в соцсети

Сегодня ночью РФ снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одессы ударными дронами. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, пострадали 5 человек, среди которых двое детей 7 и 9 лет.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

В результате атаки в квартирах поврежденной многоэтажки возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. 6 квартир на 7-м и 8-м этажах разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены. Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы.

"Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно",— говорится в сообщении Олега Кипера.

Эвакуация людей. Фото: Олег Кипер в соцсети

Спасатели работают. Фото: Олег Кипер в соцсети

Пожар в доме. Фото: Олег Кипер в соцсети

Правоохранители открыли дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (совершение военных преступлений). Сейчас правоохранители фиксируют все разрушения и повреждения, которые были вызваны дроновой атакой РФ.

Утро после атаки. Фото: Олег Кипер в соцсети

Разрушенные квартиры. Фото: Олег Кипер в соцсети

Место попадания. Фото: Олег Кипер в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также о годовщине обстрела, при котором пострадали трехлетние дети.