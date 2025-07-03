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Главная Одесса Ночная атака на Одессу — количество пострадавших сейчас

Ночная атака на Одессу — количество пострадавших сейчас

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 09:15
Последствия дроновой атаки РФ на Одессу 3 июля 2025 - стало известно количество пострадавших
Тушение пожара. Фото: Олег Кипер в соцсети

Сегодня ночью РФ снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одессы ударными дронами. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, пострадали 5 человек, среди которых двое детей 7 и 9 лет.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

В результате атаки в квартирах поврежденной многоэтажки возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. 6 квартир на 7-м и 8-м этажах разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены. Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы.

"Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно",— говорится в сообщении Олега Кипера.

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Эвакуация людей. Фото: Олег Кипер в соцсети
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Спасатели работают. Фото: Олег Кипер в соцсети
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Пожар в доме. Фото: Олег Кипер в соцсети

Правоохранители открыли дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (совершение военных преступлений). Сейчас правоохранители фиксируют все разрушения и повреждения, которые были вызваны дроновой атакой РФ.

Стало известно количество пострадавших от обстрела Одессы - фото 4
Утро после атаки. Фото: Олег Кипер в соцсети
Стало известно количество пострадавших от обстрела Одессы - фото 5
Разрушенные квартиры. Фото: Олег Кипер в соцсети
Стало известно количество пострадавших от обстрела Одессы - фото 6
Место попадания. Фото: Олег Кипер в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также о годовщине обстрела, при котором пострадали трехлетние дети.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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