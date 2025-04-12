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Нічна атака на Одесу — по місту розкидані вибухові предмети

12 квітня 2025 15:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Боєприпас в Одесі — небезпечні знахідки фіксують після чергової атаки
Предмет, схожий на боєприпас, що знайшли в Одесі. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одесити знаходять небезпечні предмети в місті після нічної атаки російськими дронами. Сьогодні в одному з районів виявили предмет, схожий на боєприпас. Правоохоронці закликають містян бути пильними й не наближатися до підозрілих об'єктів.

Про це у суботу, 12 квітня, повідомляє Патрульна поліція Одеси.

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За їхніми даними, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілий предмет, знайдений в одному з районів Одеси. Поліцейські оперативно прибули за зазначеною адресою.

На місці інспектори виявили предмет, схожий на боєприпас, та одразу ж забезпечили охорону території. Викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Наразі місце знахідки оточено, а фахівці працюють над ідентифікацією та знешкодженням предмета.

Що робити, коли побачили підозрілий предмет

Поліція звертається до мешканців із важливим нагадуванням:
У разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів:

  • не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте поліцію за номером 102;
  • попередьте оточення і чекайте рятувальників на безпечній відстані.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни вчергове атакували Одесу, у місті лунали потужні вибухи. Також ми писали про ситуацію з російськими ракетоносіями у Чорному морі.

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