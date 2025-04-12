Боєприпас в Одесі — небезпечні знахідки фіксують після чергової атаки

Нічна атака на Одесу — по місту розкидані вибухові предмети
Одесити знаходять небезпечні предмети в місті після нічної атаки російськими дронами. Сьогодні в одному з районів виявили предмет, схожий на боєприпас. Правоохоронці закликають містян бути пильними й не наближатися до підозрілих об'єктів.
Про це у суботу, 12 квітня, повідомляє Патрульна поліція Одеси.
Небезпечні предмети на вулицях Одеси
За їхніми даними, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілий предмет, знайдений в одному з районів Одеси. Поліцейські оперативно прибули за зазначеною адресою.
На місці інспектори виявили предмет, схожий на боєприпас, та одразу ж забезпечили охорону території. Викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Наразі місце знахідки оточено, а фахівці працюють над ідентифікацією та знешкодженням предмета.
Що робити, коли побачили підозрілий предмет
Поліція звертається до мешканців із важливим нагадуванням:
У разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів:
- не торкайтеся та не наближайтеся до них;
- повідомте поліцію за номером 102;
- попередьте оточення і чекайте рятувальників на безпечній відстані.
Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни вчергове атакували Одесу, у місті лунали потужні вибухи. Також ми писали про ситуацію з російськими ракетоносіями у Чорному морі.
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