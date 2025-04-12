Боеприпас в Одессе — опасные находки фиксируют после очередной атаки

Предмет, похожий на боеприпас, найденный в Одессе. Фото: Нацполиция

Одесситы находят опасные предметы в городе после ночной атаки российскими дронами. Сегодня в одном из районов обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Правоохранители призывают горожан быть бдительными и не приближаться к подозрительным объектам.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщает Патрульная полиция Одессы.

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По их данным, сегодня на линию 102 поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном в одном из районов Одессы. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу.

На месте инспекторы обнаружили предмет, похожий на боеприпас, и сразу же обеспечили охрану территории. Была вызвана взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Сейчас место находки оцеплено, а специалисты работают над идентификацией и обезвреживанием предмета.

Что делать, когда увидели подозрительный предмет

Полиция обращается к жителям с важным напоминанием:

В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов:

не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите в полицию по номеру 102;

предупредите окружающих и ждите спасателей на безопасном расстоянии.

Напомним, в ночь на 12 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу, в городе раздавались мощные взрывы. Также мы писали о ситуации с российскими ракетоносителями в Черном море.