Боеприпас в Одессе — опасные находки фиксируют после очередной атаки

Ночная атака на Одессу — по городу разбросаны взрывные предметы
Одесситы находят опасные предметы в городе после ночной атаки российскими дронами. Сегодня в одном из районов обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Правоохранители призывают горожан быть бдительными и не приближаться к подозрительным объектам.
Об этом в субботу, 12 апреля, сообщает Патрульная полиция Одессы.
Опасные предметы на улицах Одессы
По их данным, сегодня на линию 102 поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном в одном из районов Одессы. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу.
На месте инспекторы обнаружили предмет, похожий на боеприпас, и сразу же обеспечили охрану территории. Была вызвана взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Сейчас место находки оцеплено, а специалисты работают над идентификацией и обезвреживанием предмета.
Что делать, когда увидели подозрительный предмет
Полиция обращается к жителям с важным напоминанием:
В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов:
- не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
- сообщите в полицию по номеру 102;
- предупредите окружающих и ждите спасателей на безопасном расстоянии.
Напомним, в ночь на 12 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу, в городе раздавались мощные взрывы. Также мы писали о ситуации с российскими ракетоносителями в Черном море.
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