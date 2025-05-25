Обстріл Одеси 25 травня: зруйновані авто і будинки

Розбиті автівки в Одесі. Фото: ОМР

Вночі в Одесі уламки російського дрона пошкодили чотири житлові будинки та автостоянку. За попередніми підрахунками, знищено 20 машин, є розбиті вікна. На місці працює оперативний штаб.

Про це у неділю, 25 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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За інформацією мерії, один із прильотів припав на проспект Небесної Сотні, де постраждали одразу кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

Найбільше дісталося автостоянці — 20 автівок вигоріли або зазнали суттєвих пошкоджень. У чотирьох житлових будинках вибило 130 вікон. Уламки потрощили балкони, фасади та пошкодили частини квартир.

Розгорнуто оперативний штаб

На місці події оперативно розгорнули міський штаб. Допомогу мешканцям надають фахівці Київської районної адміністрації, комунальні служби "ЖКС Вузівський", "Міськзелентрест", волонтери Червоного Хреста та благодійної організації Nova Ukraine. Мешканцям, чиї домівки постраждали, надають тимчасову допомогу — від плівок для вікон до харчування та психологічної підтримки.

Нагадаємо, в Миколаєві продовжують пошуки жінки, яка досі під завалами. Також у ДСНС показали фото наслідків атаки на Київ.