Обстрел Одессы 25 мая: разрушены авто и дома

Разбитые машины в Одессе. Фото: ОГС

Ночью в Одессе обломки российского дрона повредили четыре жилых дома и автостоянку. По предварительным подсчетам, уничтожено 20 машин, есть разбитые окна. На месте работает оперативный штаб.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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По информации мэрии, один из прилетов пришелся на проспект Небесной Сотни, где пострадали сразу несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Больше всего досталось автостоянке — 20 автомобилей выгорели или получили существенные повреждения. В четырех жилых домах выбило 130 окон. Обломки разбили балконы, фасады и повредили части квартир.

Развернут оперативный штаб

На месте происшествия оперативно развернули городской штаб. Помощь жителям оказывают специалисты Киевской районной администрации, коммунальные службы "ЖКС Вузовский", "Горзелентрест", волонтеры Красного Креста и благотворительной организации Nova Ukraine. Жителям, чьи дома пострадали, оказывают временную помощь — от пленок для окон до питания и психологической поддержки.

Напомним, в Николаеве продолжают поиски женщины, которая до сих пор под завалами. Также в ГСЧС показали фото последствий атаки на Киев.