Атака дронами на Миколаїв — загиблий, поранені й руйнування

Зруйнований будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС

У ніч на 25 травня Миколаїв пережив одну з найпотужніших атак за останній рік. Внаслідок обстрілу є загиблий, кілька людей у важкому стані, зруйновані житлові будинки та сільськогосподарське підприємство. Рятувальники продовжують пошуки жінки, яка досі під завалами.

Про це у неділю, 25 травня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Удар по Миколаєву

За його словами, Миколаївщину атакували понад три десятки "шахедів". Удару зазнали житлові райони, зокрема багатоповерхівки. Один із приватних будинків зруйновано майже повністю — загинув 77-річний чоловік. У багатоповерхівці обвалилися два верхні поверхи. Саме там рятувальники досі шукають жінку, яку, ймовірно, завалило уламками.

"Шанси знайти її живою є завжди. Ми не припинимо рятувальні роботи, доки не буде переглянуто кожен можливий варіант", — запевнив Кім.

Серед постраждалих троє мешканців Миколаєва: 17-річна дівчина, 20-річний хлопець і 53-річна жінка. Всі вони у стабільно важкому стані.

Рятувальники розбирають завали в Миколаєві. Фото: ДСНС

Спецтехніка працює на місці влучання. Фото: ДСНС

Пожежі після обстрілу

Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, були оперативно ліквідовані — загалом їх було три. Один з ударів прийшовся на агропідприємство в Баштанському районі. Внаслідок влучання там згоріла велика кількість сільськогосподарської техніки.

"Не можу оприлюднити відео, але знищено багато техніки. Підприємство зазнало суттєвих втрат", — сказав очільник Миколаївської області.

За його словами, критична інфраструктура міста та області не постраждала. Попри масштаби атаки, електропостачання, водопровід і газопостачання функціонують без збоїв.

Зруйнований будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС

Обгорілий фотоальбом після атаки дронів. Фото: ДСНС

Росіяни змінили тактику обстрілів

Втім, за словами Віталія Кіма, ворог змінив тактику: тепер він запускає десятки дронів одночасно в один район, щоб перевантажити українську ППО і все ж досягти руйнівного ефекту. Через це щоразу зростає ризик влучань у цивільні об’єкти.

"Вони продовжують терор мирного населення. Це повторення їхньої тактики — хаотично запускати "шахеди" по місту, сподіваючись на влучання. Видно, що цілі в них сумнівні, але бажання покошмарити людей — величезне", — підсумував Віталій Кім.

Жінка з дитиною сидить на лавці. Фото: ДСНС

Жінка сидить у дворі, куди влучив дрон. Фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову застосували ракети з морських носіїв, які перебувають у Чорному морі. також ми повідомляли, що вранці на рейді окупанти продовжують тримати споряджені ракетоносії.