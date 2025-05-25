Атака дронами на Миколаїв — загиблий, поранені й руйнування

Страшна ніч у Миколаєві — під завалами досі шукають уцілілих
У ніч на 25 травня Миколаїв пережив одну з найпотужніших атак за останній рік. Внаслідок обстрілу є загиблий, кілька людей у важкому стані, зруйновані житлові будинки та сільськогосподарське підприємство. Рятувальники продовжують пошуки жінки, яка досі під завалами.
Про це у неділю, 25 травня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Удар по Миколаєву
За його словами, Миколаївщину атакували понад три десятки "шахедів". Удару зазнали житлові райони, зокрема багатоповерхівки. Один із приватних будинків зруйновано майже повністю — загинув 77-річний чоловік. У багатоповерхівці обвалилися два верхні поверхи. Саме там рятувальники досі шукають жінку, яку, ймовірно, завалило уламками.
"Шанси знайти її живою є завжди. Ми не припинимо рятувальні роботи, доки не буде переглянуто кожен можливий варіант", — запевнив Кім.
Серед постраждалих троє мешканців Миколаєва: 17-річна дівчина, 20-річний хлопець і 53-річна жінка. Всі вони у стабільно важкому стані.
Пожежі після обстрілу
Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, були оперативно ліквідовані — загалом їх було три. Один з ударів прийшовся на агропідприємство в Баштанському районі. Внаслідок влучання там згоріла велика кількість сільськогосподарської техніки.
"Не можу оприлюднити відео, але знищено багато техніки. Підприємство зазнало суттєвих втрат", — сказав очільник Миколаївської області.
За його словами, критична інфраструктура міста та області не постраждала. Попри масштаби атаки, електропостачання, водопровід і газопостачання функціонують без збоїв.
Росіяни змінили тактику обстрілів
Втім, за словами Віталія Кіма, ворог змінив тактику: тепер він запускає десятки дронів одночасно в один район, щоб перевантажити українську ППО і все ж досягти руйнівного ефекту. Через це щоразу зростає ризик влучань у цивільні об’єкти.
"Вони продовжують терор мирного населення. Це повторення їхньої тактики — хаотично запускати "шахеди" по місту, сподіваючись на влучання. Видно, що цілі в них сумнівні, але бажання покошмарити людей — величезне", — підсумував Віталій Кім.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову застосували ракети з морських носіїв, які перебувають у Чорному морі. також ми повідомляли, що вранці на рейді окупанти продовжують тримати споряджені ракетоносії.
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