Атака дронами на Николаев - погибший, раненые и разрушения

Разрушенный дом в Николаеве. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая Николаев пережил одну из самых мощных атак за последний год. В результате обстрела есть погибший, несколько человек в тяжелом состоянии, разрушены жилые дома и сельскохозяйственное предприятие. Спасатели продолжают поиски женщины, которая до сих пор под завалами.

Об этом в воскресенье, 25 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По его словам Николаевскую область атаковали более трех десятков "шахедов". Удару подверглись жилые районы, в частности многоэтажки. Один из частных домов разрушен почти полностью — погиб 77-летний мужчина. В многоэтажке обвалились два верхних этажа. Именно там спасатели до сих пор ищут женщину, которую, вероятно, завалило обломками.

"Шансы найти ее живой есть всегда. Мы не прекратим спасательные работы, пока не будет пересмотрен каждый возможный вариант", — заверил Ким.

Среди пострадавших — трое жителей Николаева: 17-летняя девушка, 20-летний парень и 53-летняя женщина. Все они в стабильно тяжелом состоянии.

Спасатели разбирают завалы в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спецтехника работает на месте попадания. Фото: ГСЧС

Пожары после обстрелов

Пожары, возникшие в результате обстрелов, были оперативно ликвидированы - всего их было три. Один из ударов пришелся на агропредприятие в Баштанском районе. В результате попадания там сгорело большое количество сельскохозяйственной техники.

"Не могу обнародовать видео, но уничтожено много техники. Предприятие понесло существенные потери", — сказал глава Николаевской области.

По его словам критическая инфраструктура города и области не пострадала. Несмотря на масштабы атаки, электроснабжение, водопровод и газоснабжение функционируют без сбоев.

Разрушенный дом в Николаеве, фото: ГСЧС

Обгоревший фотоальбом после атаки дронов. Фото: ГСЧС

Россияне изменили тактику обстрелов

Впрочем, по словам Виталия Кима враг изменил тактику: теперь он запускает десятки дронов одновременно в один район, чтобы перегрузить украинскую ПВО и все же достичь разрушительного эффекта. Из-за этого каждый раз возрастает риск попаданий в гражданские объекты.

"Они продолжают террор мирного населения. Это повторение их тактики — хаотично запускать "шахеды" по городу, надеясь на попадание. Видно, что цели у них сомнительные, но желание покошмарить людей — огромное", — подытожил Виталий Ким.

Женщина с ребенком сидят на скамейке. Фото: ГСЧС

Женщина сидит во дворе, куда попал дрон. Фото: ГСЧС

Напомним, этой ночью россияне снова применили ракеты с морских носителей, которые находятся в Черном море. Также мы сообщали, что утром на рейде оккупанты продолжают держать снаряженные ракетоносители.