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Нічна спроба атакувати Одещину — доля російських ракет

15 квітня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нічна спроба атакувати Одещину — доля російських ракет
Пуск ракети з системи протиповітряної оборони Patriot. Ілюстративне фото: fakty.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Армія окупантів не перестає терор південних регіонів, запускаючи озброєння різного типу. Так, вчора, 14 квітня, росіяни намагались поцілити по Одещині ракетами, але вони були збиті над акваторією Чорного моря. 

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ворог продовжує атакувати південь нашої держави, зокрема з використання авіаційного озброєння — це точкові удари. Вчора по Одещині ворог почав атакувати статичною авіацією. Дві ракети Х-59 були знищені силами ППО над Чорним морем", — зазначив Сергій Братчук.

Підготовка до ударів

За словами військового, ворог усе частіше використовує розвідувальні дрони. Росіяни запускають БпЛА по території України, намагаючись викрити позиції ППО та місцезнаходження цілей для подальших атак.

"Активізується повітряна розвідка, що свідчить про можливі підготовчі дії до того, що ворог буде більш масово атакувати ракетами", — прокоментував він. 

Більше про ворожу армію

Нагадаємо, що раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про недоліки російської армії, адже ракети "Калібр наразі не летять по Україні, бо у росіян виникли проблеми з логістичною доправкою ракет на окупований півострів.

Також ми писали, що російські окупанти досі мріють про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Одеса
російські війська
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
ППО
Сергій Братчук
ракетний удар

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