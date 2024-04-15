Ночная попытка атаковать Одесчину — судьба российских ракет

Пуск ракеты из системы противовоздушной обороны Patriot. Иллюстративное фото: fakty.com.ua

Армия оккупантов не перестает террор южных регионов, запуская вооружение разного типа. Таким образом, вчера, 14 апреля, россияне пытались попасть по Одесчине ракетами, но они были сбиты над акваторией Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Враг продолжает атаковать юг нашего государства, в том числе по использованию авиационного вооружения — это точечные удары. Вчера по Одесчине враг начал атаковать статической авиацией. Две ракеты Х-59 были уничтожены силами ПВО над Черным морем" , — отметил Сергей Братчук.

Подготовка к ударам

По словам военного, враг все чаще использует разведывательные дроны. Россияне запускают БПЛА по территории Украины, пытаясь разоблачить позиции ПВО и местонахождение целей для дальнейших атак.

"Активизируется воздушная разведка, свидетельствующая о возможных подготовительных действиях к тому, что враг будет более массово атаковать ракетами", — прокомментировал он.

Больше о вражеской армии

Напомним, что ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о недостатках российской армии, ведь ракеты "Калибр пока не летят по Украине, потому что у россиян возникли проблемы с логистической доправкой ракет на оккупированный полуостров.

Также мы писали, что российские кафиры до сих пор мечтают о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.