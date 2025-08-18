Наслідки дронової атаки на Одещину 18 серпня - фото

ПОжежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі знову здійснила масовану атаку безпілотниками на Одещину. В результаті атаки сталися пожежі, для гасіння яких рятувальникам довелося залучати пожежний потяг Укрзалізниці.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури в Одеському районі. Для її гасіння було задіяно понад 100 рятувальників та добровольців, а також залучався пожежні робот та потяг Укрзалізниці.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник працює. Фото: ДСНС Одещини

На місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа у житловому будинку

Ще за однією адресою через атаку горів двоповерховий житловий будинок, в якому наразі ніхто не жив. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Правоохоронці документують черговий злочин ЗС РФ проти цивільного населення регіону.

ДСНС за роботою. Фото: ДСНС Одещини

Дуже велика пожежа. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник на місці гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

