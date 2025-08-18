Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічний обстріл Одещини — стали відомі наслідки

Нічний обстріл Одещини — стали відомі наслідки

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 09:12
Наслідки дронової атаки на Одещину 18 серпня - фото
ПОжежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі знову здійснила масовану атаку безпілотниками на Одещину. В результаті атаки сталися пожежі, для гасіння яких рятувальникам довелося залучати пожежний потяг Укрзалізниці.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Атака на Одещину

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури в Одеському районі. Для її гасіння було задіяно понад 100 рятувальників та добровольців, а також залучався пожежні робот та потяг Укрзалізниці.

Возможно, это изображение 4 человека, огонь и текст
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
Рятувальник працює. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 3 человека, огонь и текст
На місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа у житловому будинку

Ще за однією адресою через атаку горів двоповерховий житловий будинок, в якому наразі ніхто не жив. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Правоохоронці документують черговий злочин ЗС РФ  проти цивільного населення регіону.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
ДСНС за роботою. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение огонь и текст
Дуже велика пожежа. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 1 человек и текст
Рятувальник на місці гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що вночі в Одесі лунали вибухи. А також про загоряння складів із вторсировиною.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації