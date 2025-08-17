Пожежа на складі біля Одеси: деталі від ДСНС

Біля Одеси горів склад із вторсировиною — що знищено
Вранці на околиці Одеси спалахнула масштабна пожежа. Горіло складське приміщення із вторсировиною. Вогонь загрожував поширитися на всю будівлю, але пожежникам вдалося втримати ситуацію під контролем.
Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа біля Одеси
За їхніми даними, пожежа сталася сьогодні зранку в Одеському районі. На 21-му кілометрі Старокиївської дороги загорівся склад для зберігання вторинної сировини. Полум’я охопило площу близько 1500 квадратних метрів. Враховуючи масштаби, рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
Скільки рятувальників працювало
На місці події діяли одразу кілька підрозділів. Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 44 вогнеборці. Долучилися також добровольці з Асоціації пожежних України — 1 автомобіль і троє чоловіків особового складу. Допомогу надала й Нацгвардія — ще одна одиниця техніки та четверо бійців.
Завдяки злагодженим діям пожежників вогонь не встиг охопити всю будівлю. Причини займання та розмір збитків нині встановлюють.
