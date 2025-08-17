Пожежа на складі біля Одеси: деталі від ДСНС

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

Вранці на околиці Одеси спалахнула масштабна пожежа. Горіло складське приміщення із вторсировиною. Вогонь загрожував поширитися на всю будівлю, але пожежникам вдалося втримати ситуацію під контролем.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа біля Одеси

За їхніми даними, пожежа сталася сьогодні зранку в Одеському районі. На 21-му кілометрі Старокиївської дороги загорівся склад для зберігання вторинної сировини. Полум’я охопило площу близько 1500 квадратних метрів. Враховуючи масштаби, рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

На околицях Одеси горів склад. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників працювало

На місці події діяли одразу кілька підрозділів. Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 44 вогнеборці. Долучилися також добровольці з Асоціації пожежних України — 1 автомобіль і троє чоловіків особового складу. Допомогу надала й Нацгвардія — ще одна одиниця техніки та четверо бійців.

Пожежники дістаються до вогню. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять вогонь на даху складу. Фото: ДСНС

Завдяки злагодженим діям пожежників вогонь не встиг охопити всю будівлю. Причини займання та розмір збитків нині встановлюють.

Рятувальник зі шланга поливає вогонь водою. Фото: ДСНС

Пожежа на складі біля Одеси. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в селищі Авангард загорілася квартира в житловому комплексі. Також ми повідомляли, що вогонь охопив квартиру на 13-му поверсі в Одесі.