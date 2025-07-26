Пожежа в Радужному: евакуація людей і порятунок собак

Пожежа в Одесі у багатоповерхівці — врятували людей і трьох собак
Увечері 26 липня в селі Лиманка на Одещині сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь охопив квартиру на 13 поверсі, через що довелося евакуювати людей.
Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Радужному
За їхньою інформацією, пожежа спалахнула у житловому масиві Радужний у селі Лиманка, Одеський район. Горіло домашнє майно в квартирі на 13 поверсі 16-поверхового будинку.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у спецобладнанні — в апаратах захисту дихання й зору. Вони евакуювали 23 людини та винесли трьох собак.
Пожежу загасили на площі 50 квадратних метрів. Для провітрювання приміщень вогнеборці використали спеціальний пристрій для випуску диму.
На щастя, ніхто не постраждав. Причину займання та суму збитків ще з’ясовують. До ліквідації залучили 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, у селі Світле Одеського району сталася масштабна пожежа. Також, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.
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