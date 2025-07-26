Пожежа в Радужному: евакуація людей і порятунок собак

Рятувальник тримає собаку на руках. Фото: ДСНС

Увечері 26 липня в селі Лиманка на Одещині сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь охопив квартиру на 13 поверсі, через що довелося евакуювати людей.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис рятувальників. Фото: скриншот з Facebook

Пожежа в Радужному

За їхньою інформацією, пожежа спалахнула у житловому масиві Радужний у селі Лиманка, Одеський район. Горіло домашнє майно в квартирі на 13 поверсі 16-поверхового будинку.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Через сильне задимлення рятувальники працювали у спецобладнанні — в апаратах захисту дихання й зору. Вони евакуювали 23 людини та винесли трьох собак.

Квартира, яка згоріла в Одесі. Фото: ДСНС

Пожежу загасили на площі 50 квадратних метрів. Для провітрювання приміщень вогнеборці використали спеціальний пристрій для випуску диму.

Поверх, на якому горіла квартира. Фото: ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав. Причину займання та суму збитків ще з’ясовують. До ліквідації залучили 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, у селі Світле Одеського району сталася масштабна пожежа. Також, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.