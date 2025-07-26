Пожар в Радужном: эвакуация людей и спасение собак

Спасатель держит собаку на руках. Фото: ГСЧС

Вечером 26 июля в селе Лиманка в Одесской области произошел пожар в многоэтажке. Огонь охватил квартиру на 13 этаже, из-за чего пришлось эвакуировать людей.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение спасателей. Фото: скриншот из Facebook

Пожар в Радужном

По их информации, пожар вспыхнул в жилом массиве Радужный в селе Лиманка, Одесский район. Горело домашнее имущество в квартире на 13 этаже 16-этажного дома.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Из-за сильного задымления спасатели работали в спецоборудовании — в аппаратах защиты дыхания и зрения. Они эвакуировали 23 человека и вынесли трех собак.

Квартира, которая сгорела в Одессе. Фото: ГСЧС

Пожар потушили на площади 50 квадратных метров. Для проветривания помещений пожарные использовали специальное устройство для выпуска дыма.

Этаж, на котором горела квартира. Фото: ГСЧС

К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания и сумму ущерба еще выясняют. К ликвидации привлекли 29 спасателей и 9 единиц техники.

Напомним, в селе Светлое Одесского района произошел масштабный пожар. Также, в Одесской области прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.