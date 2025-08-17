Пожар на складе возле Одессы: детали от ГСЧС

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Утром на окраине Одессы вспыхнул масштабный пожар. Горело складское помещение со вторсырьем. Огонь угрожал распространиться на все здание, но пожарным удалось удержать ситуацию под контролем.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожар возле Одессы

По их данным, пожар произошел сегодня утром в Одесском районе. На 21-м километре Старокиевской дороги загорелся склад для хранения вторичного сырья. Пламя охватило площадь около 1500 квадратных метров. Учитывая масштабы, спасатели работали по повышенному номеру вызова.

В окрестностях Одессы горел склад. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей работало

На месте происшествия действовали сразу несколько подразделений. От ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 44 пожарных. Присоединились также добровольцы из Ассоциации пожарных Украины - 1 автомобиль и трое мужчин личного состава. Помощь оказала и Нацгвардия — еще одна единица техники и четверо бойцов.

Пожарные добираются до огня. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат огонь на крыше склада. Фото: ГСЧС

Благодаря слаженным действиям пожарных огонь не успел охватить все здание. Причины возгорания и размер ущерба сейчас устанавливают.

Спасатель из шланга поливает огонь водой. Фото: ГСЧС

Пожар на складе возле Одессы. Фото: ГСЧС

