Пожар на складе возле Одессы: детали от ГСЧС

Возле Одессы горел склад со вторсырьем — что уничтожено
Утром на окраине Одессы вспыхнул масштабный пожар. Горело складское помещение со вторсырьем. Огонь угрожал распространиться на все здание, но пожарным удалось удержать ситуацию под контролем.
Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар возле Одессы
По их данным, пожар произошел сегодня утром в Одесском районе. На 21-м километре Старокиевской дороги загорелся склад для хранения вторичного сырья. Пламя охватило площадь около 1500 квадратных метров. Учитывая масштабы, спасатели работали по повышенному номеру вызова.
Сколько спасателей работало
На месте происшествия действовали сразу несколько подразделений. От ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 44 пожарных. Присоединились также добровольцы из Ассоциации пожарных Украины - 1 автомобиль и трое мужчин личного состава. Помощь оказала и Нацгвардия — еще одна единица техники и четверо бойцов.
Благодаря слаженным действиям пожарных огонь не успел охватить все здание. Причины возгорания и размер ущерба сейчас устанавливают.
