Последствия дроновой атаки в Одесской области 18 августа - фото

Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия ночью снова осуществила массированную атаку беспилотниками на Одесскую область. В результате атаки произошли пожары, для тушения которых спасателям пришлось привлекать пожарный поезд Укрзализныци.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область

В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Для его тушения было задействовано более 100 спасателей и добровольцев, а также привлекались пожарные роботы и поезд Укрзализныци.

Пожар в жилом доме

Еще по одному адресу из-за атаки горел двухэтажный жилой дом, в котором пока никто не жил. По предварительной информации погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители документируют очередное преступление ВС РФ против гражданского населения региона.

Напомним, недавно мы писали о том, что ночью в Одессе раздавались взрывы. А также о возгорании складов со вторсырьем.