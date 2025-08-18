Видео
Україна
Ночной обстрел Одесчины — стали известны последствия

Ночной обстрел Одесчины — стали известны последствия

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:12
Последствия дроновой атаки в Одесской области 18 августа - фото
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия ночью снова осуществила массированную атаку беспилотниками на Одесскую область. В результате атаки произошли пожары, для тушения которых спасателям пришлось привлекать пожарный поезд Укрзализныци.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Атака на Одесскую область

В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Для его тушения было задействовано более 100 спасателей и добровольцев, а также привлекались пожарные роботы и поезд Укрзализныци.

Возможно, это изображение 4 человека, огонь и текст
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
Спасатель работает. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 3 человека, огонь и текст
На месте попадания Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар в жилом доме

Еще по одному адресу из-за атаки горел двухэтажный жилой дом, в котором пока никто не жил. По предварительной информации погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители документируют очередное преступление ВС РФ против гражданского населения региона.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
ГСЧС за работой. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение огонь и текст
Очень большой пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 1 человек и текст
Спасатель на месте тушения пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, что ночью в Одессе раздавались взрывы. А также о возгорании складов со вторсырьем.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
