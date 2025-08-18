Последствия дроновой атаки в Одесской области 18 августа - фото

Ночной обстрел Одесчины — стали известны последствия
Россия ночью снова осуществила массированную атаку беспилотниками на Одесскую область. В результате атаки произошли пожары, для тушения которых спасателям пришлось привлекать пожарный поезд Укрзализныци.
Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область
В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Для его тушения было задействовано более 100 спасателей и добровольцев, а также привлекались пожарные роботы и поезд Укрзализныци.
Пожар в жилом доме
Еще по одному адресу из-за атаки горел двухэтажный жилой дом, в котором пока никто не жил. По предварительной информации погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители документируют очередное преступление ВС РФ против гражданского населения региона.
