Обстріл Одеси 24 липня - які наслідки

Нічний удар по Одесі — з-під завалів дістали тіло чоловіка
В Одесі з-під завалів житлової багатоповерхівки дістали тіло 32-річного чоловіка. Це перша жертва нічного масованого удару росіян по місту.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Наслідки обстрілу Одеси
"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло щойно деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив Кіпер.
За його словами, наразі продовжуються роботи з демонтажу конструктивних елементів будинку.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеський "Привоз" приходить до тями після атаки. А також про пошкодження на Приморському бульварі.
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