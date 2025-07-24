Обстріл Одеси 24 липня - які наслідки

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі з-під завалів житлової багатоповерхівки дістали тіло 32-річного чоловіка. Це перша жертва нічного масованого удару росіян по місту.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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Пост Кіпера. Фото: скриншот

Наслідки обстрілу Одеси

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло щойно деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив Кіпер.

За його словами, наразі продовжуються роботи з демонтажу конструктивних елементів будинку.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеський "Привоз" приходить до тями після атаки. А також про пошкодження на Приморському бульварі.