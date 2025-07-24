Обстрел Одессы 24 июля - какие последствия

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе из-под завалов жилой многоэтажки достали тело 32-летнего мужчины. Это первая жертва ночного массированного удара россиян по городу.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Последствия обстрела Одессы

"К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Кипер.

По его словам, сейчас продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после атаки. А также о повреждениях на Приморском бульваре.