Обстрел Одессы 24 июля - какие последствия

Ночной удар по Одессе — из-под завалов достали тело мужчины
В Одессе из-под завалов жилой многоэтажки достали тело 32-летнего мужчины. Это первая жертва ночного массированного удара россиян по городу.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
Последствия обстрела Одессы
"К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Кипер.
По его словам, сейчас продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.
Напомним, недавно мы писали о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после атаки. А также о повреждениях на Приморском бульваре.
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