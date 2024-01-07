Ніяких "схем" на крові — в Одесі відбувся черговий мітинг

Одеситка з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Попри дощову погоду, одесити сьогодні знову зібралися на мітинг, цього разу під стінами ОВА. Люди вимагають від влади прозорості у держзакупівлях та боротьби з корупцією.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Мітинг біля ОВА

Уздовж проспекту Шевченка вишикувалися люди з плакатами в руках: "Зупиніть марафон — гроші на ЗСУ", "Усі кошти на захист країни". Містяни виступають проти нераціонального використання державного та місцевих бюджетів. Також містяни такими акціями хочуть привернути увагу суспільства і до корупційних схем серед можновладців.

"Я прийшов з вимогою перестати витрачати гроші на телемарафон. Тому що їх можна витратити на перемогу, на тих, хто на фронті. Телемарафон, на мою думку, ще й порушує права ЗМІ. А також вони створюють картинку, що у нас усе добре, але насправді це далеко не так", — каже одесит Єгор.

Одесит Єгор. Фото: Новини.LIVE

Загалом у мітингу брало участь близько 20 осіб. Люди впевнені, що необхідно вносити зміни до управління країни.

"У мене зять на фронті. Я вважаю, що у нас уряд трохи не фаховий, а може й зовсім не трохи. Вони раніше казали, що кожен може помилитися, але зараз вони не мають права на помилку. Бо від їхніх дій залежать наші життя", — каже одеситка Ірина.

Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE

Комісія щодо тендерыв

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю. Відомо, що у 2023 році було перевірено понад 300 закупівель місцевих громад Одеського регіону. Загалом вдалося скасувати 20 недоречних закупівель на 360 мільйонів гривень.

Плакат у руках жінки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Жінка з плакатом у руках на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одесити вже понад пів року виходять до стін мерії та вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.