Ніяких "схем" на крові — в Одесі відбувся черговий мітинг
Попри дощову погоду, одесити сьогодні знову зібралися на мітинг, цього разу під стінами ОВА. Люди вимагають від влади прозорості у держзакупівлях та боротьби з корупцією.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Мітинг біля ОВА
Уздовж проспекту Шевченка вишикувалися люди з плакатами в руках: "Зупиніть марафон — гроші на ЗСУ", "Усі кошти на захист країни". Містяни виступають проти нераціонального використання державного та місцевих бюджетів. Також містяни такими акціями хочуть привернути увагу суспільства і до корупційних схем серед можновладців.
"Я прийшов з вимогою перестати витрачати гроші на телемарафон. Тому що їх можна витратити на перемогу, на тих, хто на фронті. Телемарафон, на мою думку, ще й порушує права ЗМІ. А також вони створюють картинку, що у нас усе добре, але насправді це далеко не так", — каже одесит Єгор.
Загалом у мітингу брало участь близько 20 осіб. Люди впевнені, що необхідно вносити зміни до управління країни.
"У мене зять на фронті. Я вважаю, що у нас уряд трохи не фаховий, а може й зовсім не трохи. Вони раніше казали, що кожен може помилитися, але зараз вони не мають права на помилку. Бо від їхніх дій залежать наші життя", — каже одеситка Ірина.
Комісія щодо тендерыв
В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю. Відомо, що у 2023 році було перевірено понад 300 закупівель місцевих громад Одеського регіону. Загалом вдалося скасувати 20 недоречних закупівель на 360 мільйонів гривень.
Як повідомити про підозрілу закупівлю
Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.
Нагадаємо, одесити вже понад пів року виходять до стін мерії та вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.
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