Никаких "схем" на крови — в Одессе состоялся очередной митинг

Одесситка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на дождливую погоду, одесситы снова собрались на митинг, на этот раз под стенами ОВА. Люди требуют от власти прозрачности в госзакупках и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Митинг возле ОВА

Вдоль проспекта Шевченко выстроились люди с плакатами в руках: "Остановите марафон — деньги на ВСУ", "Все средства на защиту страны". Горожане выступают против нерационального использования государственного и местных бюджетов. Также горожане такими акциями хотят привлечь внимание общества и к коррупционным схемам среди чиновников.

"Я пришел с требованием перестать тратить деньги на телемарафон. Потому что их можно потратить на победу, на тех, кто на фронте. Телемарафон, по моему мнению, еще и нарушает права СМИ. А также они создают картинку, что у нас все хорошо, но на самом деле это далеко не так", — говорит одессит Егор.

Одессит Егор. Фото: Новини.LIVE

Всего в митинге участвовало около 20 человек. Люди уверены, что необходимо вносить изменения в управление страны.

"У меня зять на фронте. Я считаю, что у нас правительство чуть-чуть не профессиональное, а может и совсем не чуть-чуть. Они раньше говорили, что каждый может ошибиться, но сейчас они не имеют права на ошибку. Потому что от их действий зависят наши жизни", — говорит одесситка Ирина.

Одесситка Ирина. Фото: Новини.LIVE

Комиссия по тендерам

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью. Известно, что в 2023 году было проверено более 300 закупок местных громад Одесского региона. В общей сложности удалось отменить 20 неуместных закупок на 360 миллионов гривен.

Плакат в руках женщины. Фото: Новости.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Женщина с плакатом в руках на митинге. Фото: Новости.

Напомним, одесситы уже более полугода выходят к стенам мэрии и требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.