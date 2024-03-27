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Ніколи не варто нехтувати сигналом повітряної тривоги — Гуменюк про загрозу обстрілів

27 березня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ніколи не варто нехтувати сигналом повітряної тривоги — Гуменюк про загрозу обстрілів
Укриття у місті Одеса. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Заступник міністра агропромисловості закликав українців сьогодні не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Проте  в умовах війни для усіх мешканців країни дуже актуально слідкувати за загрозами з боку ворога та дотримуватися правил безпеки.

Про це в етері Ранок. LIVE повідомила Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня  Наталя Гуменюк.

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Попередження про особливу увагу до тривоги

Наталя Гуменюк зазначила, що дотримуватись правил безпеки та переходити в укриття під час сигналів повітряної тривоги має кожен, особливо в умовах воєнного стану.

"Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і за необхідності спускатися в укриття для власної безпеки", — прокоментувала військова. 

Раніше заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України закликав українців сьогодні не ігнорувати сигнал тривоги

"Сьогодні не ігноруємо тривогу! Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", — написав Тимур Ткаченко.

Загроза ворожих атак

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 27 березня, жоден корабель ворога не присутній на чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте загроза ракетних обстрілів та дронових атак залишається постійною.

Також ми писали, що російська армія продовжує підступно атакувати південні регіони України. Останній удар по Одесі також був подвійним, адже ворог намагається досягти якомога більшої кількості жертв та пошкоджень інфраструктури.

Одеса
війна
російські війська
бомбосховище
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
укриття
ракетний удар

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