Никогда не стоит пренебрегать сигналом воздушной тревоги — Гуменюк об угрозе обстрелов

Укрытие в городе Одесса. Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра агропромышленности призвал украинцев сегодня не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Однако в условиях войны для всех жителей страны очень актуально следить за угрозами со стороны врага и соблюдать правила безопасности.

Об этом в эфире Ранок. LIVE сообщила Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Предупреждение об особом внимании к тревоге

Наталья Гуменюк отметила, что соблюдать правила безопасности и переходить в укрытие во время сигналов воздушной тревоги должен каждый, особенно в условиях военного положения.

"Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Каждый день украинец должен обращать на это внимание и при необходимости спускаться в укрытие для собственной безопасности", — прокомментировала военная.

Ранее заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины призвал украинцев сегодня не игнорировать сигнал тревоги.

"Сегодня не игнорируем тревогу! Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", — написал Тимур Ткаченко.

Угроза вражеских атак

Напомним, что на сегодня, 27 марта, ни один корабль врага не присутствует на дежурстве в акватории Черного и Азовского морей. Однако угроза ракетных обстрелов и дроновых атак остается постоянной.

Также мы писали, что российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Последний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.