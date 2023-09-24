Німеччина оголосила про новий пакет допомоги: як це вплине на ситуацію в морі

Надводні дрони. Фото: google

Німеччина оголосила про надання Україні півсотні надводних дронів. Це допоможе в боротьбі з ворогом в морі.

Про це повідомили на офіційному сайті міністерстві оборони Німеччини.

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"50 надводних дронів допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок пожертв з фондів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має бути надане Україні якнайшвидше", — сказано в повідомленні.

Більше про морські дрони

Нагадаємо, Україна має надводні морські дрони довжиною 5,6 метра і масою до тонни, які здатні перевозити вантаж до 200 кг і досягати швидкості 81 км/год. Так, у мережі з'явилося відео, де демонструється функціонування українських морських дронів.

Зазначимо, Україна нарощує свої морські сили та поступово повертає панівну позицію у Чорному морі. Росіяни занепокоєні через застосування надводних БпЛА та усіляко намагається заховати від них свій флот.

Крім того, через 3 – 4 місяці Україна може отримати морські дрони. Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.